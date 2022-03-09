Вор повадился красть джин из одного магазина в райцентре Карелии

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Кондопоги, дважды обокравшего один и тот же магазин — уносил только джин.

Как сообщили в региональном управлении ведомства, поймать злоумышленника удалось после того как он навестил магазин в третий раз. Продавцы его узнали и нажали тревожную кнопку.

Выяснилось, что 21-летний местный житель, на которого указали продавцы, несколько недель назад дважды похитил из торгового заведения алкогольную продукцию — сначала 3 бутылки джина, а потом еще 2.

Общая сумма ущерба превысила 4 тыс. рублей. Молодого человека задержали и доставили в районное отделение полиции.