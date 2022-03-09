890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Исчезновению иностранных товаров в магазинах обрадовался каждый пятый житель Карелии
10.03.2022 12:47
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
10.03.2022 15:02

Вор повадился красть джин из одного магазина в райцентре Карелии

Новости. Общество
09:02, 11 Марта 2022
фото: © zebra-tv.ru

Новости партнеров

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Кондопоги, дважды обокравшего один и тот же магазин — уносил только джин.

Как сообщили в региональном управлении ведомства, поймать злоумышленника удалось после того как он навестил магазин в третий раз. Продавцы его узнали и нажали тревожную кнопку.

Выяснилось, что 21-летний местный житель, на которого указали продавцы, несколько недель назад дважды похитил из торгового заведения алкогольную продукцию — сначала 3 бутылки джина, а потом еще 2.

Общая сумма ущерба превысила 4 тыс. рублей. Молодого человека задержали и доставили в районное отделение полиции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии

Чтиво

09.03.2022 16:08
Частная жизнь
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
Семья, пережившая бомбежки в ЛНР, переехала жить в Карелию, чтобы спасти четверых детей от ужасов войны.
Рожденная танцевать
08.03.2022 09:01
«Я — счастливый человек!»
05.03.2022 14:40
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»