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Вор-рецидивист похитил в учебном заведении Петрозаводска ювелирные украшения

Новости. Криминал
08:20, 19 Мая 2021
фото: © pixabay.com
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В Петрозаводске осудили мужчину, который обокрал учебное заведение, сообщили в городском суде.

Так, 13 мая Петрозаводский городской суд вынесен приговор ранее судимому мужчине за кражу в учебном заведении.

В декабре 2020 года рецидивит через окно проник в здание одного из учебных заведений Петрозаводска и похитил ноутбук и компьютерные аудиоколонки, принадлежащие учебному заведению, а также ювелирные изделия из серебра.

По совокупности приговоров судом назначено наказание в виде 2,5 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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