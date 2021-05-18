Вор-рецидивист похитил в учебном заведении Петрозаводска ювелирные украшения

В Петрозаводске осудили мужчину, который обокрал учебное заведение, сообщили в городском суде.

Так, 13 мая Петрозаводский городской суд вынесен приговор ранее судимому мужчине за кражу в учебном заведении.

В декабре 2020 года рецидивит через окно проник в здание одного из учебных заведений Петрозаводска и похитил ноутбук и компьютерные аудиоколонки, принадлежащие учебному заведению, а также ювелирные изделия из серебра.

По совокупности приговоров судом назначено наказание в виде 2,5 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.