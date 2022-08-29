Вор сумел незаметно вынести из магазина в Карелии сразу шесть упаковок кофе

Сотрудники полиции в Кондопоге задержали подозреваемого в краже кофе из сетевого магазина.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Вор вынес 6 упаковок напитка на сумму более 15 тыс. рублей.

Личность подозреваемого установлена. Им оказался 31-летний ранее неоднократно судимый житель города. Он признался в содеянном и рассказал, что продал весь украденный кофе

Возбуждено уголовное дело.