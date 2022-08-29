Вор сумел незаметно вынести из магазина в Карелии сразу шесть упаковок кофе

Сотрудники полиции в Кондопоге задержали подозреваемого в краже кофе из сетевого магазина.
Об этом сообщили в МВД Карелии.
Вор вынес 6 упаковок напитка на сумму более 15 тыс. рублей.
Личность подозреваемого установлена. Им оказался 31-летний ранее неоднократно судимый житель города. Он признался в содеянном и рассказал, что продал весь украденный кофе
Возбуждено уголовное дело.
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