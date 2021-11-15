Вор в Петрозаводске попытался перебросить велосипед через забор, но он застрял

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Петрозаводска при попытке кражи велосипеда с охраняемой дворовой территории.

Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, бойцы вневедомственной охраны выехали на вызов тревожной сигнализации в одном из новых жилых комплексов в центре Петрозаводска.

Прибывших на место полицейских встретил охранник, который рассказал, что увидел, как через забор на территорию двора проник неизвестный. Он взял с парковки велосипед и попытался перебросить его через ограждение, но ему это не удалось — велосипед застрял на заборе.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя. Им оказался 20-летний житель Петрозаводска.