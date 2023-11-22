Воробьи вызвали пожарных, чтобы помочь человеку в беде

Сквозь пургу и торосы пожарные пришли на помощь мужчине, который сломал руку в отдаленной деревне.

Пожарные пришли на помощь человеку, попавшему в беду. Об этом рассказали в первом пожарно-спасательном отряде Карелии.



Несмотря на сложные погодные условия, спасатели из ПСЧ-14 острова Кижи вовремя пришли на помощь мужчине, который сломал руку в отдаленной деревне.

Вечером в четверг, 23 ноября, в 20.20 на пульт пожарно-спасательной части №14 острова Кижи поступил звонок с просьбой о помощи.





В деревне Воробьи на острове Большой Клименецкий беда приключилась с мужчиной, который, как изначально предположили, сломал руку и нуждался в медицинской помощи.



Пожарные на воздушной подушке «Хивус», имеющемся в боевом расчете части, направились на вызов.



Здесь все свое мастерство и высокий профессионализм продемонстрировал старший прапорщик внутренней службы Илья Иванов, который управлял судном.



Сильная пурга, сложная ледовая обстановка, снежные торосы и промоины осложняли движение. Порой из-за сильного снега приходилось идти только по приборам. Но Илья Иванов за короткое время довел судно до места.





Когда пожарные прибыли в деревню, командир отделения, старший сержант внутренней службы Михаил Храмко осмотрел пострадавшего и оказал ему первую доврачебную помощь. После этого, сквозь пургу и торосы мужчину доставили в деревню Оятивщина, где его ждала бригада скорой помощи. Медики доставили мужчину в Медвежьегорскую ЦРБ.

Напомним, в среду, 22 ноября, пожарные этой же ПСЧ-14 спасли из проруби собаку на острове Кижи.