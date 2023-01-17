Воронежский институт поставил в Карелию партию подозрительной кукурузы

Партию кормовой кукурузы не проверили на содержание радионуклидов, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
По данным надзорного ведомства, исследовательский институт из Воронежской области поставил в Карелию партию кормовой кукурузы, которая не прошла обязательную проверку на содержание радионуклидов.
10 февраля Россельхознадзор признал недействительной декларацию на эту партию.
Производителю и получателю потенциально опасного зерна направили предостережения.
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