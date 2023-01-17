Воронежский институт поставил в Карелию партию подозрительной кукурузы

Партию кормовой кукурузы не проверили на содержание радионуклидов, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

По данным надзорного ведомства, исследовательский институт из Воронежской области поставил в Карелию партию кормовой кукурузы, которая не прошла обязательную проверку на содержание радионуклидов.



10 февраля Россельхознадзор признал недействительной декларацию на эту партию.



Производителю и получателю потенциально опасного зерна направили предостережения.