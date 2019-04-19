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Новости. Общество
13:37, 19 Апреля 2019
фото: фото: "Инстаграм" Александра Воронова

Воронов: Информация в СМИ о моем задержании, аресте и обвинении в коррупции полностью не соответствует действительности

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Экс-министр спорта Карелии, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов дал эксклюзивный комментарий "Столице на Онего".

- Сегодня я вернулся из командировки в Москву, где в среду 17 апреля у меня была встреча с министром спорта РФ П.А.Колобковым, - сказал Воронов. - Я представил отчет о проделанной работе по созданию федерального училища олимпийского резерва за первый месяц работы: все поставленные задачи на этот период были выполнены, в кратчайшие сроки получена образовательная лицензия и своевременно подана заявка в Министерство просвещения РФ на контрольные цифры приема. Также обсудили план реконструкции и строительства спортивных и учебных объектов училища, создание условий для жизни и работы тренеров и преподавателей.

Что касается размещенной информации в СМИ о моем задержании, аресте и обвинении в коррупции, то она полностью не соответствует действительности.

16 апреля я был приглашен в СК, где дал пояснения по работе Центра спортивной подготовки школы высшего спортивного мастерства. В этот же день я уехал в командировку в Москву.

Я хочу сказать искренние слова благодарности всем, кто не поверил в размещенную информацию и морально поддержал моих родных и близких.
Спасибо большое!

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Комментарии

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Саныч
2019-04-19 13:57:13
Так же по делам Центра спортивной подготовки зашел в магазин. Потом по делам Центра прокатился на троллейбусе.
кир
2019-04-19 13:55:31
Моя оценка его личности по фотографии оказалась верной. И это радует. :)
Гость
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