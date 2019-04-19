Воронов: Информация в СМИ о моем задержании, аресте и обвинении в коррупции полностью не соответствует действительности

Экс-министр спорта Карелии, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов дал эксклюзивный комментарий "Столице на Онего".

- Сегодня я вернулся из командировки в Москву, где в среду 17 апреля у меня была встреча с министром спорта РФ П.А.Колобковым, - сказал Воронов. - Я представил отчет о проделанной работе по созданию федерального училища олимпийского резерва за первый месяц работы: все поставленные задачи на этот период были выполнены, в кратчайшие сроки получена образовательная лицензия и своевременно подана заявка в Министерство просвещения РФ на контрольные цифры приема. Также обсудили план реконструкции и строительства спортивных и учебных объектов училища, создание условий для жизни и работы тренеров и преподавателей.

Что касается размещенной информации в СМИ о моем задержании, аресте и обвинении в коррупции, то она полностью не соответствует действительности.

16 апреля я был приглашен в СК, где дал пояснения по работе Центра спортивной подготовки школы высшего спортивного мастерства. В этот же день я уехал в командировку в Москву.

Я хочу сказать искренние слова благодарности всем, кто не поверил в размещенную информацию и морально поддержал моих родных и близких.

Спасибо большое!