«Ворошитель» и «джакузи» с бактериями: как работают очистные Петрозаводска

Как коммунальщики и горожане искали по запаху источник зловония в столице Карелии.

Поток нечистот из города поступает в КОС по коллектору и попадает на главную насосную станцию. Решетки задерживают крупный мусор, вода проходит очистку от песка и направляется в систему отстойников. В итоге поступившую жидкость отделяют от образовавшегося ила.

На территории КОС, к примеру, можно увидеть своеобразное канализационное «джакузи», где в пузырящейся от потоков воздуха воде бактерии «пожирают» продукты жизнедеятельности карельской столицы.

Предсказуемо, что на большей части территории очистных сооружений стоит характерный специфический запах канализации. Аромат стоков изменяется на более ощутимый компостный дух в районе складирования почвогрунта. Там в клубах пара и в дымке соответствующего аромата трудится человек на машине, которую здесь называют «ворошитель». Он переворачивает горы компоста, образованного из ила, осадков и опилок.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».