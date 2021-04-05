"Ворота на Кижи закрылись": известные туркомпании Карелии просят власти Петрозаводска отменить запрет левого поворота к Водному вокзалу

Туркомпании Карелии создали петицию, в которой просят снять запрет поворота налево со стороны улицы Пушкинская на проспект Карла Маркса в Петрозаводске, а также увеличить время горения зелёного сигнала светофора на этом перекрестке.

Как стало известно "Столице на Онего", руководители карельских туркомпаний, других организаций, занятых в сфере туризма, таких как музей-заповедник "Кижи", "Турбюро "Корела", "Скан Тур - Регион", представители гостиничного бизнеса подписали петицию на имя главы Петрозаводска с просьбой пересмотреть схему движения транспортных средств к набережной Онежского озера по проспекту Карла Маркса.

Как отмечают авторы петиции, на набережной Онежского озера расположен Водный вокзал, откуда отправляется транспорт к одной из самых популярных достопримечательностей Всемирного наследия ЮНЕСКО - музею-заповеднику Кижи, и рядом с причалом находится гостинично-ресторанный комплекс "Фрегат" - один из основных объектов размещения туристов в Петрозаводске. Но с 13 марта 2021 года, когда поворот налево со стороны улицы Пушкинской на проспект Карла Маркса в сторону набережной Онежского озера запретили, подъезд к вокзалу и гостинице оказался затруднен.

"После введения запрета левого поворота подвоз гостей города к причалу на Онежской набережной стал крайне неудобен, так как автобусы теперь вынуждены идти в объезд, что значительно увеличивает время поездки, а с учетом загруженности улиц велика вероятность опоздания ко времени отправления водного транспорта. Также при движении от озера по проспекту Карла Маркса светофор горит всего 7 секунд, а стоп-линия находится достаточно далеко от светофора. В летний туристический сезон возникнет транспортный коллапс, автобусы просто не смогут выехать с данного направления", - написали создатели петиции.

Также в обращении отмечено, что на сегодняшний день, после запрета левого поворота, водители легкового транспорта совершают разворот у гостиницы "Маски", что создает аварийные ситуации.

"Длиннобазные автобусы разворот у гостиницы "Маски" выполнить в один прием не смогут, им не хватит ширины дорожного полотна, они просто создадут угрозу для возникновения ДТП. С таким положением дел, можно сказать, что ворота на Кижи закрылись", - сказано в петиции.

Авторы петиции просят:

- снять запрет поворота налево со стороны улицы Пушкинская на проспект Карла Маркса

- увеличить время зелёного сигнала светофора для выезда с проспекта Карла Маркса на улицу Пушкинскую в связи с совмещённой схемой работы светофора для пешеходов и транспортных средств.

В настоящее время петицию подписали более десятка известных и уважаемых в Карелии туристических компаний. Их представители считают, что туристический сезон в связи со сложившейся ситуацией находится под угрозой срыва. Уже сейчас туристические автобусы не могут ни нормально подъехать к Водному вокзалу, причалу и гостинице "Фрегат", ни выехать обратно. А что будет летом, когда поток туристов увеличится в десятки раз?

Всего под петицией стоят уже более 40 подписей представителей различных организаций, не только туристических, но и из других сфер бизнеса.

Напомним, что ранее свое недовольство изменением схемы движения транспорта на указанном перекрестке высказали автолюбители Петрозаводска.