Ворованный робот-пылесос уехал из одного района Карелии в другой, но был найден

Тот, кто украл бытовую технику, стал фигурантом уголовного дела.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение о краже из магазина. Неизвестный вынес робот-пылесос стоимостью около 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства преступления. По версии полиции, 19-летний петрозаводчанин приехал в Медвежьегорск с компанией на иномарке. В городе кто-то из его друзей купил отечественный автомобиль. Оперативники передали ориентировки двух машин всем нарядам. И в Кондопожском районе сотрудники ДПС остановили разыскиваемые автомобили. В одной из машин находился похищенный товар – робот-пылесос. Бытовая техника была изъята.

Фигуранта допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу о краже. Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.