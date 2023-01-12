Ворвавшийся на предприятие житель Карелии угрожал убить сотрудницу лопатой и требовал уксус

Суд в Сегеже вынес приговор местному жителю за грозу убийством работнице предприятия, отказавшейся дать ему уксусную эссенцию.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

Инцидент произошел в 2020 году – подсудимый зашел на территорию одной из организаций и потребовал дать ему уксусную эссенцию. Получив отказ, он поднял с земли совковую лопату и стал угрожать работнице убийством. Женщине удалось убежать.

Суд приговорил его к лишению свободы на 1 год, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.