Воры дважды наведались на автозаправку на трассе в Карелии

Водитель из Санкт-Петербурга уехал с полным баком бензина, не заплатив за топливо, а житель Прионежья украл, чтобы продать, беспроводные колонки.

В полицию Прионежского района от продавца заправочной станции, расположенной на трассе, поступило заявление о краже топлива.

Оперативники выяснили, что на заправку заехал водитель, который заправил полный бак своей иномарки и уехал, не заплатив. Ущерб, причиненный его действиями, составил свыше 3 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 21-летний житель Санкт-Петербурга, который был в Карелии проездом.

Было возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

А в начале ноября в полицию поступило еще одно заявление о хищении от работников этой же АЗС. На этот раз из мини-маркета на заправке неизвестный похитил беспроводные колонки стоимостью больше 5 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже товара причастен 27-летний житель Прионежья. Мужчина во всем признался и рассказал, что технику продал, а вырученные деньги потратил на себя.

Было возбуждено уголовное дело о краже.