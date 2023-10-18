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Воры похитили несколько десятков биотуалетов вместе с содержимым

Новости. Общество
22:00, 19 Октября 2023
фото: Freepik

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Полиция разыскивает преступников, укравших 35 биотуалетов, некоторые из которых были не опустошены.

В Великобритании полиция ищет воров, которые украли 35 биотуалетов вместе с содержимым. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на издание Metro.

Преступники совершили кражу с территории автомобильного клуба Ludlow Autograss Club в городе Пенткомб, графство Херефордшир. Накануне там проходила гонка, и организаторы взяли напрокат у семейной компании Three Counties Toilet 35 туалетных кабинок. Полиция полагает, что воры срезали замок с ворот в ночь после гонки и погрузили туалеты на грузовой автомобиль Ford Transit с прицепом. При этом некоторые туалеты еще не были опустошены.

Пропажу биотуалетов обнаружил 26-летний Киран Гриффитс, сын владельца компании, когда приехал забрать их. 53-летний Нил Гриффитс, который в момент кражи находился в отпуске, узнав о произошедшем, сказал журналистам, что этот инцидент может «разрушить» его бизнес.

Мы совершенно обескуражены. Кто вообще крадет туалеты? Некоторые из них были полными, они их даже не перевернули, просто взяли все как есть. В это невозможно поверить

По словам Гриффитса, злоумышленники забрали около четверти их имущества. При этом украденные кабинки составляют 80 процентов туалетов, которые Гриффитсы сдают в аренду для массовых мероприятий. Покупка каждой новой кабинки будет стоить компании около тысячи фунтов (примерно 118 тысяч рублей).

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