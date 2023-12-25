Восемь граждан Эфиопии незаконно проникли в самый северный район Карелии

По решению лоухского суда иностранцев оштрафуют и отправят за пределы страны.
В понедельник, 25 декабря, Лоухский районный суд рассмотрел административные дела в отношении восьми граждан Эфиопии.
Все они находились на территории района без документов, подтверждающих право пребывать в России. Также сами не выехали из страны по истечении определенного срока.
Граждан Эфиопии признали виновными, оштрафовали на две тысячи рублей каждого. После их выдворят за пределы РФ.
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