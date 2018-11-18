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Новости. Общество
10:33, 18 Ноября 2018

Восемь колоколов установили на храм в Чалне

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В Пряжинском районе Карелии освятили восемь колоколов для храма Архистратига Михаила.

По данным карельской епархии, всего было освящено восемь колоколов. Самый большой – благовест, весом в 62 кг. Отлиты кампаны на заводе в городе Тутаеве Ярословской области, известным мастером Шуваловым. Колокола этого завода считаются одними из лучших в стране.

Вместе с кампанами освятили также святой Крест и купол для колокольни. Позднее в этот же день колокола и крест установили на колокольню.

Семь лет назад православные жители Чалны установили Поклонный крест на братской могиле воинов погибших в годы Второй мировой войны. Затем в течение года верующие собирались на молитву в местном Доме культуры. Со временем был организован приход, под руководством старосты Георгия Зенкова началась подготовка к строительству.

За основу проекта храма взят образ типичного сельского храма конца XIX – начала XX веков. Первоначально основные архитектурные объемы предполагались вдоль оси восток-запад: алтарь, храм, притвор с колокольней. Над главным помещением храма расположена высокая четырехскатная кровля с одной главой на небольшом восьмерике, колокольню перекрывает четырехскатный шатер с главкой. В дальнейшем в проект внесли изменения, было решено колокольню построить отдельно, а с западной стороны пристроить помещение для общественных нужд прихода с дополнительным входом. Как и предполагалось, над главным помещением храма располагается высокая четырехскатная кровля с одной главой на небольшом четверике.

Первые венцы храма были заложены в декабре 2014 года. Весной 2015 года благодаря акции "Именной брус" возведены церковные стены. Сруб церковного здания (длина – 21 метр, ширина – 7 метров, высота составит 20 метров) построен всего за полгода, и 22 июля 2015 года над алтарной частью и притвором были установлены две главки с крестами.

В прошлом году храм был освящен.

 

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