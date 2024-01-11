Восемь огнеборцев тушили жилой дом на севере Карелии

Рано утром в Калевальском районе горел жилой дом.

О пожаре рассказали в отряде противопожарной службы Калевальского района.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны Калевальского района в пятницу, 12 января, в 08.00.

Выяснилось, что в поселке Кепа на улице Сосновая горит жилой дом. Для ликвидации пожара привлекались 5 человек личного состава ПЧ-20 поселка Калевала и 3 человека личного состава ПЧ-24 поселка Кривой порог.

Как уточнили огнеборцы, при пожаре никто не пострадал.