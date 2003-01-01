Восемь пешеходов погибли в ДТП на дорогах Карелии с начала года

За 9 месяцев 2025 года в Карелии произошло 86 наездов на пешеходов.
Печальную статистику привели в Госавтоинспекции Карелии: за 9 месяцев 2025 года в республике было зарегистрировано 86 наездов на пешеходов, в результате которых 82 человека были травмированы, а 8 погибли. При этом больше половины ДТП произошли в столице республики.
На пешезодных переходах травмы получили 24 человека. Больше половины аварий — 50 ДТП — случилось по вине водителей. В этих авариях пострадали 52 человека, а 4 погибли.
При пересечении проезжей части с нарушениями ПДД произошло 40 наездов, в результате которых погибли 4 пешехода, 38 получили травмы.
Для предупреждения подобных ДТП в условиях межсезонья, когда сокращается световой день и становится тесно, в Карелии с 13 октября до 14 ноября пройдет профилактическое мероприятие «Засветись». Сотрудники полиции проведут специальные рейды и информационные акции. В Госавтоинспекции внлвь напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.