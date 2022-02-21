Восемь пьяных водителей попались автоинспекторам в Петрозаводске в выходные

Всего сотрудники ГИБДД отстранили от управления 14 нарушителей за рулем.

За выходные дни автоинспекторы в Петрозаводске отстранили от управления 14 водителей, восемь из них находились за рулем в пьяном состоянии. Их теперь ожидает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Еще 6 водителей сели за руль, не имея права управления. Они заплатят по 15 тысяч рублей, автомобили были эвакуированы на штрафстоянку.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.