Восемь пьяных водителей задержала дорожная полиция Петрозаводска на выходных

За выходные дни в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления восемь нетрезвых автомобилистов.

За выходные дни в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 14 водителей: восемь из них управляли автомобилем с признаками опьянения, шесть - были без прав.



За пьяную водителей ожидает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет, сообщили в городской Госавтоинспекции.



За управление машиной без прав предусмотрен штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей и эвакуация автомобиля на специализированную стоянку.



Госавтоинспекция карельской столицы призывает граждан сообщать о пьяных автолюбителях по телефонам: 715-900, 78-44-44.