Восемь районов Карелии получат субсидии на обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения и водоотведения

Общая сумма выделенных на эти цели средств составляет 80 миллионов рублей.

Правительство Карелии распределило между восемью муниципальными районами субсидии регионального бюджета, которые предназначены для обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения и водоотведения. Общая сумма выделенных на эти цели средств составляет 80 миллионов рублей. Они направлены в Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский, Питкярантский, Прионежский и Суоярвский районы.

Самую большую сумму субсидий – более 16 миллионов – получит Суоярвский район. Меньше всего – около 350 тысяч – досталось Муезерскому району. Кроме того, нераспределенными остались свыше 18 миллионов рублей.