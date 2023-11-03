Восемь стволов и 131 патрон изъяли у нарушителей в Карелии

Росгвардейцы проверили владельцев оружия.

Росгвардейцы проверили владельцев оружия из Карелии и обнаружили нарушения, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны 4 ноября.

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии Карелии совместно с сотрудниками республиканского МВД провели 91 проверку обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у жителей.

По итогам рейдов добровольно было сдано 3 единицы оружия и 59 патронов, а 8 единиц огнестрельного оружия и 131 патрон сотрудникам пришлось изъять. Росгвардейцы составили 12 протоколов об административных нарушениях.