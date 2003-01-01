Реклама на сайте
Восемь участников СВО из Карелии открыли свое дело в этом году
Сегодня 10:15 Общество
Служба занятости Карелии трудоустроила 31 участника СВО с начала года.

фото: © Управление труда и занятости Карелии

 

Каждому соискателю помогают карьерные консультанты. Они составляют индивидуальные планы, предлагают программы для обучения, проводят тестирование на выявление предпринимательских способностей, оказывают психологическую поддержку, предлагают другие меры. С начала года работу нашел 31 человек. Мужчины работают электросварщиками, специалистами гражданской обороны, пожарными, слесарями-ремонтниками, лесничими и другими, рассказали в Управлении труда и занятости Карелии.

Ветерану СВО Михаилу Карпекину кадровый центр Суоярского округа помог найти работу в родном поселке Поросозеро. На личной встрече с руководителем кадрового центра Анной Гульчук и социальным координатором Фонда защитников Отечества в Суоярвском округе Екатериной Липатовой Михаилу рассказали о возможностях для трудоустройства, обучения или открытия своего дела, предложив варианты работы по месту жительства. Специалисты кадрового центра Суоярского округа провели переговоры с работодателем и организовали собеседование. По результатам встречи Михаил был принят на работу в «КарелКоммунЭнерго» слесарем-ремонтником.

Сейчас Михаил активно занимается общественной работой в своем поселке — проводит «уроки мужества» для молодежи. Ветеран рассказывает детям не только о героях СВО, но и о подвигах предков во время Великой Отечественной войны. Кроме того, Михаил создал отряд юнармейцев «Лидер» и отряд юных друзей пограничников.

– Нам важно помочь каждому бойцу. Ветераны успешно адаптируются по возвращении в мирную жизнь и находят себя в разных сферах деятельности. Часто их работа связана с помощью другим людям. Среди ветеранов особенно сильна взаимовыручка: они стремятся помогать в адаптации и реализации боевым товарищам или тем, кто оказался в трудной ситуации, – рассказал директор республиканского кадрового центра Карелии Владимир Шестак.

Со всеми мерами поддержки для участников СВО и членов их семей можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, 15 октября с 10.00 до 13.00 во всех кадровых центрах Карелии пройдет республиканская ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей. С программой ярмарки можно ознакомиться в кадровых центрах..

Напомним, в республике действует новый закон о квотировании рабочих мест. Его приняли по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова. Теперь предприятия и организации со штатом более 100 человек обязаны выделять 1 % рабочих мест для участников специальной военной операции. Подробности – по ссылке.

