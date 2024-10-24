Восемь водителей Петрозаводска из-за тяги к алкоголю стали пешеходами

Восемь водителей автоинспекторы отстранили от управления авто за пьяное вождение.

Статистику за минувшие выходные опубликовали в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска.



Так, за выходные дни в карельской столице автоинспекторы отстранили от управления восемь водителей в состоянии опьянения.

В отношении нарушителей были составлены административные материалы, автомобили перевезли на штрафстоянку.



Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами от полутора до 2 лет и штрафа в 30 тысяч рублей.

За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность с лишением свободы до 2-х лет, добавили в дорожной полиции.