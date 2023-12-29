Восемь водителей, помешавших убирать улицу в Петрозаводске от снега, остались без машин

Автомобили, оставленные на Кукковке, были эвакуированы на штрафстоянку.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, восемь автовладельцев проигнорировали требования дорожных знаков о запрете ночной парковки на улице Фролова на Кукковке.

В результате на время водители лишились своих автомобилей, мешавших уборке снега. Машины были эвакуированы на штрафстоянку.

Нарушители заплатят штраф в полторы тысячи рублей каждый. В ГИБДД Петрозаводска вновь напомнили о необходимости быть внимательными при постановке автомобилей на стоянку.