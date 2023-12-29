Восемь водителей, помешавших убирать улицу в Петрозаводске от снега, остались без машин

Автомобили, оставленные на Кукковке, были эвакуированы на штрафстоянку.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, восемь автовладельцев проигнорировали требования дорожных знаков о запрете ночной парковки на улице Фролова на Кукковке.
В результате на время водители лишились своих автомобилей, мешавших уборке снега. Машины были эвакуированы на штрафстоянку.
Нарушители заплатят штраф в полторы тысячи рублей каждый. В ГИБДД Петрозаводска вновь напомнили о необходимости быть внимательными при постановке автомобилей на стоянку.
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