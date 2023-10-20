Восемь водителей за выходные в Петрозаводске ушли домой пешком

За минувший уикенд дорожная полиция отстранила от управления восемь автомобилистов.

За выходные дни в Петрозаводске дорожные полицейские остановили пять автолюбителей в состоянии опьянения. Еще три находились за рулем без прав, рассказали в Госавтоинспекции столицы Карелии.



Машины отвезли на штрафстоянку.



Госавтоинспекция напоминает, что за пьяную езду, равно как и за отказ проходить медицинское освидетельствование водителям грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.



За повторное нарушение - до двух лет колонии с лишением прав на срок до трех лет.



За езду без прав предусмотрен административный штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.



Также городская ГИБДД просит петрозаводчан сообщать о пьяных водителях по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.



Напомним, сегодня дорожная полиция вышла в очередной рейд по поиску нетрезвых автомобилистов.