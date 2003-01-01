Воскресенье порадует теплом и отсутствием осадков

Карельские синоптики рассказали о погоде на 7 сентября. Смело можно планировать сбору урожая и грибов.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 7 сентября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый.
Температура воздуха ночью +8, +10°С, днём +20,+22°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
В районах Карелии — переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южных направлений слабый.
Температура воздуха ночью +5,+10°С, местами до +14°С, днём +20,+25°С.