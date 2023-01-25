Воскресенье придет в Карелию со снегом и гололедицей

О погоде на 19 февраля рассказали синоптики Карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный умеренный, ночью местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит -6, -11°С, местами подморозит до -13,-18°С, днем потеплеет до -5, -10°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер восточный умеренный, ночью порывистый.

Столбик термометра остановится на отметке ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С.

Атмосферное давление будет расти.