Воскресенье придет в Карелию со снегом и гололедицей

О погоде на 19 февраля рассказали синоптики Карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер восточный умеренный, ночью местами порывы до сильного.
Температура воздуха ночью составит -6, -11°С, местами подморозит до -13,-18°С, днем потеплеет до -5, -10°С.
В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.
Ветер восточный умеренный, ночью порывистый.
Столбик термометра остановится на отметке ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С.
Атмосферное давление будет расти.
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