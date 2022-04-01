Воскресенье придет в Карелию со снегом

О погоде на 3 апреля рассказали специалисты Карельского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье на территории Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -8, -13°С, местами подморозит до -15, -20°C. Днем потеплеет до -2, +3°C.

В Петрозаводск ожидается облачная погода с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, днем пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -11, -13°С, днем - 0, +2°С. Атмосферное давление будет падать.