Восьмилетний ребёнок поскользнулся и попал под колёса авто в Медвежьегорске

ДТП с участием малолетнего произошло сегодня, 8 декабря, в одном из дворов Медвежьегорска.

Сегодня, 8 декабря, в 13:16 во дворе дома № 8 по улице Горького в Медвежьегорске 44-летний водитель автомобиля Ford совершил наезд на 8-летнего ребёнка. Об этом сообщили в ГАИ по Карелии.

— Предварительно установлено, что несовершеннолетний выбежал перед автомобилем, поскользнулся и упал. Водитель наехал на ногу пострадавшего, — рассказали в ведомстве.

Мальчику потребовалась медицинская помощь. Специалисты отправили его на амбулаторное лечение. В настоящее время дорожные полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

