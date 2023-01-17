Восьмилетний ребенок пострадал в ДТП под Петрозаводском

Полиция устанавливает обстоятельства аварии с пострадавшей девочкой-пассажиркой, которая произошла на трассе «Кола–Подъезд к аэропорту Петрозаводск».

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло в минувший вторник, 17 января, в 14:45 на 3 км автодороги «Кола–Подъезд к аэропорту Петрозаводск». По предварительным данным, 33-летняя водитель автомобиля Nissan допустила наезд на стоящий автомобиль «УАЗ».

В результате аварии пострадала 8-летняя пассажирка Nissan.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, прокуратура Петрозаводска проводит проверку по смертельному ДТП на Вознесенском шоссе.