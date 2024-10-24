Восьмилетняя девочка лишилась родителей в дорожной аварии на трассе рядом с Карелий

ДТП со смертельным исходом произошло в Ленобласти.
Восьмилетняя девочка лишилась родителей в результате ДТП в Ленобласти
В ночь на 26 октября на участке трассы «Лодейное Поле — Вытегра» в Подпорожском районе ЛО иномарка Skoda Octavia вылетела в кювет и опрокинулась. Машина получила критические повреждения, сообщают .
Прибывшие экстренные службы обнаружили в раскуроченном авто восьмилетнюю девочку и погибших мужчину и женщину. По предварительным данным полиции, это были её родители. Ребёнка с множественными травмами госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
Известно, что в этом месяце мужчину лишили водительских прав. Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии.
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