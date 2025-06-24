Восьмилетняя девочка попала в реанимацию после удара током на остановке в центре Петербурга

Сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Восьмилетнюю девочку, получившую удар током на остановке общественного транспорта в Центральном районе Санкт-Петербурга, экстренно госпитализировали. Об этом сообщили в Следственном комитете города.

— По предварительным данным, несовершеннолетняя, находясь на улице Марата, получила электротравму, взявшись одной рукой за металлический забор, а второй — за информационный столб, — рассказали в ведомстве.

На данный момент жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Сотрудниками СК возбуждено уголовное дело «об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».