Восьмилетняя девочка попала в реанимацию после удара током на остановке в центре Петербурга

Сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает.
Восьмилетнюю девочку, получившую удар током на остановке общественного транспорта в Центральном районе Санкт-Петербурга, экстренно госпитализировали. Об этом сообщили в Следственном комитете города.
— По предварительным данным, несовершеннолетняя, находясь на улице Марата, получила электротравму, взявшись одной рукой за металлический забор, а второй — за информационный столб, — рассказали в ведомстве.
На данный момент жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.
Сотрудниками СК возбуждено уголовное дело «об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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