Восьмилетнюю девочку сбили в Петрозаводске

Ребенок пострадал в ДТП в карельской столице.
Вчера, 18 ноября, в Петрозаводске сбили юного пешехода. В 18:01 на улице Гвардейской, у дома № 24, 41-летняя женщина-водитель автомобиля Lada совершила наезд на восьмилетнюю девочку. Об этом сообщили в ГАИ Петрозаводска.
По предварительной информации, школьница переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспорта, не убедившись в безопасности перехода. В результате наезда второклассница получила травмы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее 72-летняя женщина попала под колёса автомобиля на Ключевой.