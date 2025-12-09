Восьмой троллейбус увеличит время работы

Троллейбусники внесли изменения в работу троллейбуса №8.

Время работы троллейбуса № 8 существенно увеличат. Об этом троллейбусники рассказали в своем телеграм-канале.

— Увеличено время работы в час‑пик — на 3 часа, добавлены утренние и вечерние рейсы, сокращены интервалы в час‑пик, — уточнили на предприятии «Городской транспорт».

Восьмерка курсирует по маршруту от Заводской улицы до Чистой. С октября не только в будние дни, но и по выходным.

Ранее в Петрозаводске создали новую остановку для троллейбуса № 7 будет.