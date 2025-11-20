Воспитанник петрозаводской школы самбо завоевал серебро на международном турнире

Егор Чемлыков, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №5 Петрозаводска, стал серебряным призёром международного турнира по самбо в Минске.
Успешное выступление воспитанника карельской школы самбо на международной арене демонстрирует уровень подготовки спортсменов республики. Турнир стал площадкой для укрепления спортивных связей между Россией и Беларусью.
Турнир проходил в столице Беларуси, где Егор Чемлыков показал высокий результат под руководством тренера Артуша Асряна. Ранее спортсмен тренировался у Леонида Лукьянова, сообщает Администрация Петрозаводского городского округа.
Соревнования были посвящены Дню самбо и собрали более 300 участников из 39 команд России и Беларуси.
Ранее мы сообщали, что карельский тайский боксер победил в полуфинале Чемпионата Европы.