Воспитанник сортавальского клуба единоборств завоевал три медали на крупном турнире

Иван Щербитов успешно выступил на WORLD AGML CHAMPIONSHIP 2023 в Санкт-Петербурге.

Воспитанник сортавальского клуба единоборств «Lion’s Pride» Иван Щербитов завоевал три медали на одном из самых крупных турниров по кэмпо WORLD AGML CHAMPIONSHIP 2023 в Санкт-Петербурге 11-12 ноября, рассказали в паблике Сортавальского района Карелии.



Как отметили в группе, более 900 участников из 72 клубов приехали бороться за Чемпионские пояса по борьбе и ММА.



Иван завоевал стал обладателем двух золотых медалей в разделах грэпплинг и Кемпо-ММА, а также серебряной медали в разделе грэпплинг-ги и чемпионский пояс, сообщили в источнике.