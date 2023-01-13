Воспитанник Центра помощи детям Петрозаводска снялся в сериале

Мальчик из петрозаводского Центра помощи детям «Надежда» принял участие в съемках сериала на Валааме.

Об этом сообщила министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова.

Делюсь добрыми хорошими новостями! Мальчик из петрозаводского Центра помощи детям «Надежда» принял участие в съемках сериала. Сценарий был разработан известным сценаристом, ведущим программ телеканала «Радость моя» Андреем Сорокиным.

«Дело в том, что еще летом 2022 года подростки из Центра помощи детям „Надежда“ посетили остров Валаам в рамках проекта „Валаам — остров открытий“, который был разработан благотворительным фондом „Свет Валаама“. По результатам проекта принято решение о его продолжении в формате мини-сериала для подростков о Валааме и главных христианских добродетелях. И на роль героя съёмочная группа Валаамского монастыря выбрала Александра Т. из Центра помощи детям „Надежда“ и пригласила его на остров, где Саша и провел несколько праздничных дней в январе», — пишет министр.