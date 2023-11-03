Воспитанники детского сада в Петрозаводске остались без холодной воды

В дошкольном учреждении на улице Зайцева произошла коммунальная авария.
Во вторник, 7 ноября, в 09.30 прекратилась подача холодной воды по адресу: Петрозаводск, улица Зайцева, 27, детский сад № 56 «Марьяне».
Коммунальная авария произошла в зоне ответственности АО «ПКС — Водоканал».
Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе карельской столицы. О сроках ликвидации аварии информации нет.
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