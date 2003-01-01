Воспитанники карельского футзала вызваны в сборные России

Андрей Алькин (Петрозаводск) и Софья Синцова (Олонец) , воспитанники карельского футзала, а в настоящее время игроки ФК «Кристалл» (Санкт-Петербург), вызваны в мужскую и женскую сборные России по футзалу для участия в матчах со сборными Ирана.
Об этом сообщает Федерация футбола Республики Карелия. Команды проведут по две встречи.
Они пройдут 16 и 18 октября в Туле на паркете спорткомплекса «Тулица». Встречи женской команды начнутся в 15:00 в первый игровой день и в 13:00 во второй. Матчи мужской сборной стартуют в 19:00 и 17:00 соответственно, сообщает РФС.
Ранее молодой футболист из Петрозаводска перешел в юношескую команду «Зенит».