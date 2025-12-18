Воспитанники карельского киокушина завоевали семь наград на межрегиональном турнире

Спортсмены из Карелии успешно выступили на межрегиональном турнире по киокушину «Новогодний Кубок», который завершился в Санкт-Петербурге в минувшие выходные.
Всего они завоевали четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали, продемонстрировав высокий уровень подготовки в преддверии крупных всероссийских и международных турниров 2026 года, сообщает Федерация киокушин Карелии.
Победители и призёры:
— Ксения Богданова — 1 место (девушки 14-15 лет);
— Ксения Николаева — 1 место (девочки 11 лет);
— Вера Королева — 1 место (девочки 11 лет);
— Лев Кольцов — 1 место (мальчики 8-9 лет);
— Владислав Воробьёв — 2 место (юноши 12-13 лет);
— Николай Смирнов — 2 место (мальчики 7 лет);
— Александр Екимов — 3 место (мальчики 8-9 лет).
Также достойный результат показал Алтан Полат, занявший 4 место.
Поездка и выступление спортсменов стали возможны благодаря их тренерам — Инне и Денису Шишкиным, Арсению Филатову и Роману Шмакову. Отдельная благодарность выражается Владимиру Королеву за организационную поддержку.
