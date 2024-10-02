Воспитанники центра «Надежда» дарят тепло и заботу бездомным животным в Петрозаводске

Дети получают положительные эмоции от общения с собаками.

Ребята из детского центра помощи детям «Надежда» регулярно посещают приют для бездомных животных. Они приносят угощения для собак, проводят с ними время, гуляют и играют в мяч. Об этом сообщили в паблике ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ «НАДЕЖДА».

«Уезжают ребята с радостью и сожалением о том, что не могут забрать животных с собой», — написали авторы поста.

Многие собаки в приюте напуганы и боятся людей, так как оказались когда-то на улице, где их могли обидеть. Поэтому для животных важна социализация. Так им будет проще найти новых хозяев, отмечают волонтеры.

Общение с собаками, забота о них — воспитывают в детях добро, желание помогать братьям меньшим. В то же время животные дарят воспитанникам детского центра положительные эмоции, которыми они потом делятся друг с другом.

Ранее мы писали о том, что осужденные помогли навести порядок в приюте для собак на севере Карелии, покормили и пообщались с животными.