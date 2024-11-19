Воспитатель детского сада в Приладожье получила тяжелую травму, упав с табуретки

Несчастный случай произошел в детском саду Сортавалы.
Государственная инспекция труда Карелии начала расследование тяжелого несчастного случая, который произошел с работником детского сада в Сортавале, рассказали в надзорном ведомстве.
Несчастный случай произошел в октябре текущего года. По предварительной информации, воспитатель средней группы упала с высоты. В результате падения женщина получила тяжелую травму.
Как уточнили нашему изданию в Госинспекции Карелии, работник дошкольного учреждения встала на табурет, чтобы дотянуться до стеллажа, и упала.
Госинспекция труда по результатам расследования сделает выводы о причинах и обстоятельствах случившегося.
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