Воспитатель детского сада в Приладожье получила тяжелую травму, упав с табуретки

Несчастный случай произошел в детском саду Сортавалы.

Государственная инспекция труда Карелии начала расследование тяжелого несчастного случая, который произошел с работником детского сада в Сортавале, рассказали в надзорном ведомстве.

Несчастный случай произошел в октябре текущего года. По предварительной информации, воспитатель средней группы упала с высоты. В результате падения женщина получила тяжелую травму.

Как уточнили нашему изданию в Госинспекции Карелии, работник дошкольного учреждения встала на табурет, чтобы дотянуться до стеллажа, и упала.

Госинспекция труда по результатам расследования сделает выводы о причинах и обстоятельствах случившегося.