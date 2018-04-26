Воспитатели Петрозаводска попали в жернова оптимизации - дети в опасности

В результате оптимизации часть воспитателей петрозаводских детских садов может остаться без работы.

В связи с необходимостью исполнять "майские" указы президента семимильными шагами идет по стране оптимизация. Чиновники ломают головы над тем, как увеличить зарплаты бюджетников до запланированного уровня (среднего по региону), и поэтому переводят соцработников в уборщиц, а работников культуры делают сотрудниками бухгалтерии. Сами бюджетники всеми силами пытаются не поддаться нововведениям и не потерять свои должности и зарплаты.

Об очередной "находке" оптимизации рассуждали 24 апреля на "круглом столе" под названием "Оптимизация в детских садах Петрозаводска и Республики Карелия: последствия и риски".

Читайте в материале, что будет твориться в детских садах, если чиновники реализуют свои планы во имя исполнения "майских указов", как отразится оптимизация на детях и можно ли все это остановить и спасти ситуацию.