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Новости. Общество
12:36, 26 Апреля 2018

Воспитатели Петрозаводска попали в жернова оптимизации - дети в опасности

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В результате оптимизации часть воспитателей петрозаводских детских садов может остаться без работы.

В связи с необходимостью исполнять "майские" указы президента семимильными шагами идет по стране оптимизация. Чиновники ломают головы над тем, как увеличить зарплаты бюджетников до запланированного уровня (среднего по региону), и поэтому переводят соцработников в уборщиц, а работников культуры делают сотрудниками бухгалтерии. Сами бюджетники всеми силами пытаются не поддаться нововведениям и не потерять свои должности и зарплаты.

Об очередной "находке" оптимизации рассуждали 24 апреля на "круглом столе" под названием "Оптимизация в детских садах Петрозаводска и Республики Карелия: последствия и риски".

Читайте в материале, что будет твориться в детских садах, если чиновники реализуют свои планы во имя исполнения "майских указов", как отразится оптимизация на детях и можно ли все это остановить и спасти ситуацию.

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Комментарии

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елпидифор
2018-04-26 15:15:02
Почитаешь этот форум, и ужас берет: как деградировало наше общество за 18 лет "мудрого правления" одного человека. Опустить поколение до рассуждений: "Пусть работают, как положено", до того, как в Финляндии устраивают "марши протеста". Так нам бы до их зарплат.
И вы-то, тролли, заполняющие форум, уверены в завтрашнем дне? Или выкинет хозяин, как недавно случилось на Нике?
Жуков
2018-04-26 13:44:00
Это настоящий саботаж, в 1917 ставили к стенке, пора вспомнить практику
nae
2018-04-26 14:03:25
Жуков, поясните, пожалуйста, кого к стенке? Воспитателей? За то, что не соглашаются с оптимизацией?
User
2018-04-26 13:36:30
Ну вот же буквально пару дней назад
"В Финляндии 25 апреля на марш протеста выйдут работники сферы дошкольного воспитания.".
Может пора уже прекратить сопли по жерновам размазывать, коли дети в опасности?!
god
2018-04-26 13:00:48
Что вы все о воспитателях волнуетесь? Пусть работают, как положено. Не переломятся! О людях в других отраслях когда писать будете? Скандалить, так всем миром! Даёшь защиту энергетикам!
Гость
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