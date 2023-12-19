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Воспитательница детсада в Петрозаводске пойдет под суд после сложного химического ожога у одного из детей

Новости. Криминал
11:46, 20 Декабря 2023
фото: © Следком Карелии / ВК

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Обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку предстанет перед судом в карельской столице.

Сотрудники Следкома республики завершили расследование уголовного дела в отношении воспитательницы детского сада. Женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

По версии следствия, в сентябре в одной из групп петрозаводского детского сада ребенок выпил жидкость для посудомоечных машин.

Мальчик получил химический ожог, квалифицирующийся как тяжкий вред здоровью. Расследование уголовного дела завершено.

Свою вину бывший педагог признала полностью. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в региональном Следкоме. 

Женщине грозит до одного года колонии. 

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