Воспользоваться не смог, продать не успел: в Петрозаводске рецидивист украл телефон в общежитии

Когда хозяин телефона вернулся — смартфона уже не было.

В Петрозаводске мужчина украл в общежитии телефон стоимостью 80 тысяч рублей. По данным пресс-службы МВД, по статье о краже возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Заявитель рассказал, что вечером вышел с другом, к которому зашел в гости, покурить на балкон и оставил телефон на тумбочке в общем коридоре. Когда хозяин телефона вернулся — смартфона уже не было.

Как рассказали в полиции, подозреваемым оказался 30-летний рецидивист, ранее судимый за кражи. Мужчина признался, что в тот день он был в гостях у знакомого, и когда уходил, заметил на тумбочке смартфон и решил забрать его себе. Подозреваемый не смог воспользоваться телефоном и не успел сбыть его.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники изъяли краденое.