Восстановленную на набережной Петрозаводска часовню освятят 12 июля

12 июля в Петрозаводске состоится освящение часовни на набережной.

Восстановить часовню удалось за один год, рассказали в паблике «Православие в Карелии» в ВК. Сведений о ней сохранилось немного. Построена она была в середине 19-го века (между 1836 — 1842). Находилась она в районе нынешнего Петровского сквера.

Сохранилось несколько фотографий, по которым карельские архитекторы разработали вместе с Петрозаводской епархией эскизный проект восстановления утраченной часовни, посвященной покровителям столицы Карелии.

Сохранилась также картина Василия Пармакова «Общественная пристань в Петрозаводске», которую художник написал в 1850-х годах. На картине изображена пристань Петрозаводска, построенная в 1793 году и перестроенная к приезду императора Александра II в 1858 году. На пристани изображена Петропавловская часовня.

Часовня была приписана к кафедральному Святодуховскому собору, располагавшемуся на нынешней площади Кирова. Из архивных данных известно, что она была каменная, с железной крышей. В ней проводились «молебны весною, при открытии навигации и летней торговле на пристани».

Разрушена часовня была после 1917 года, а восстановлена в 2025 году. Освящение проведет в день памяти святых апостолов Петра и Павла митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Начало в 15.00.