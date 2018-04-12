Восстановлено авиасообщение между Россией и Египтом

Самолет авиакомпании EgyptAir сегодня совершил перелет из Каира в Москву.

Это рейс стал для авиакомпании первым за 2,5 года. Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после террористического акта 31 октября 2015 года.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".