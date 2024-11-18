Восстановлено электроснабжение нескольких поселков на юге Карелии, оставшихся без света

В настоящее время работу ведут 8 ремонтных бригад.

В Минстрое Карелии вечером 19 ноября рассказали, как продвигается ремонт линий электроснабжения в Лахденпохском районе, где из-за сильного ветра повторно лишились света несколько населенных пунктов.

«Сейчас, по информации производственного отделения „Западно-Карельские электрические сети“, работу ведут 8 ремонтных бригад: 32 человека и 8 единиц техники. Восстановлено энергоснабжение посёлков Элисенваара, Вялимяки, Алхо и Ласанен, Тоунан. Подходят к концу работы в Асилане», — уточнили в министерстве.

Как объяснили в Минстрое, из-за того, что большинство линий электропередач в Лахденпохском районе проходит вдоль Ладоги, сильный ветер, разгоняющийся над озером, вызвал многочисленные падения деревьев на ЛЭП.

«В целом по республике за минувшие сутки силами 44 бригад энергетиков восстановлено энергоснабжение в Пряжинском, Пудожском, Олонецком, Медвежьегорском и Прионежском районах», — написали в Министерстве, отметив, что на помочь карельским энергетикам были направлены бригады из других регионов.