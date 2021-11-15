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Востребованные в Карелии специалисты должны иметь возможность получать земельные участки бесплатно

Новости. Общество
16:16, 14 Декабря 2021
фото: Совет Федерации

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В Совете Федерации поддержали законодательную инициативу из Карелии о расширении категорий граждан – получателей земельных участков, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

На заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сегодня, 14 декабря, сенаторы рассмотрели проект законодательной инициативы о внесении изменений в Земельный кодекс РФ. Он предлагает дополнить две статьи Кодекса уточняющими нормами, касающимися расширения категорий граждан – получателей земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Документ был подготовлен карельским парламентом.

Как рассказал сенатор Игорь Зубарев, представляя инициативу Законодательного собрания Карелии на комитете, сегодня земельные участки, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта РФ. Получают такие участки на срок не более чем 6 лет граждане, которые работают в муниципалитетах по специальностям, установленным нормативным актом региона.  По истечении пяти лет со дня предоставления земли специалист может рассчитывать на получение данного участка в собственность бесплатно.

"Мы предлагаем предоставить регионам право устанавливать также перечень профессий рабочих и должностей служащих, работа граждан по которым на определенной территории позволит им получать землю в безвозмездное пользование с последующим предоставлением в собственность бесплатно. К сожалению, существующий перечень, подготовленный на федеральном уровне, ограничен и не дает возможности муниципалитетам предоставить участки востребованным специалистам", - отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал коллег из Карелии.

С нынешним порядком предоставления специалистам земельных участков в ресблике можно ознакомиться здесь.

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Комментарии

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mobikk
2021-12-14 19:05:43
А согласно нашей любимой Конституции - все граждане РАВНЫ в правах.
Беня
2021-12-14 18:34:14
Да на фиг они нужны при таких ценах под такие проценты :)
User
2021-12-14 17:29:48
Востребованные специалисты должны получать достойную зарплату на которую они будут иметь возможность сами купить себе земельный участок и вести на нем деятельность! Какой толк от бесплатного участка, когда у населения денег нет, чтобы на нем что-то делать?
zanoza
2021-12-14 18:20:42
User, с языка сняли :) +++++++++++
кир
2021-12-14 18:24:35
zanoza, свой свояка видит издалека. Ну их, - сказал обычно вежливый кот.
кир
2021-12-14 17:43:27
User, чего не работаешь на даче в Пиньгубе, а в Питер свалил за халявой? Однако выше сторожа не вырос. Он считает, то все виноваты в его бедах, - сказал кот.
Chopper
2021-12-14 17:16:50
Оригинальный способ получить новые участки под застройку для "Баренц группы"
0ffff
2021-12-14 16:41:50
Невостребованные не нужны
кир
2021-12-14 16:27:37
Ага. Они не будут работать на земле, если с детства не приучены.
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