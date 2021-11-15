Востребованные в Карелии специалисты должны иметь возможность получать земельные участки бесплатно

В Совете Федерации поддержали законодательную инициативу из Карелии о расширении категорий граждан – получателей земельных участков, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

На заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сегодня, 14 декабря, сенаторы рассмотрели проект законодательной инициативы о внесении изменений в Земельный кодекс РФ. Он предлагает дополнить две статьи Кодекса уточняющими нормами, касающимися расширения категорий граждан – получателей земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Документ был подготовлен карельским парламентом.

Как рассказал сенатор Игорь Зубарев, представляя инициативу Законодательного собрания Карелии на комитете, сегодня земельные участки, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта РФ. Получают такие участки на срок не более чем 6 лет граждане, которые работают в муниципалитетах по специальностям, установленным нормативным актом региона. По истечении пяти лет со дня предоставления земли специалист может рассчитывать на получение данного участка в собственность бесплатно.

"Мы предлагаем предоставить регионам право устанавливать также перечень профессий рабочих и должностей служащих, работа граждан по которым на определенной территории позволит им получать землю в безвозмездное пользование с последующим предоставлением в собственность бесплатно. К сожалению, существующий перечень, подготовленный на федеральном уровне, ограничен и не дает возможности муниципалитетам предоставить участки востребованным специалистам", - отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал коллег из Карелии.

С нынешним порядком предоставления специалистам земельных участков в ресблике можно ознакомиться здесь.