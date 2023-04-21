«Вот голова!»: в Петрозаводске спасали из болота любительницу Жюля Верна (ВИДЕО)

Спасательная операция на окраине столицы Карелии попала на видео.

В МВД Карелии опубликовали видео спасательной операции на окраине Петрозаводска, в районе Сулажгорского кирпичного завода. Там поздно вечером 5 июля поступил сигнал от женщины, которая провалилась в болото.

Судя по видео, несмотря на то, что в Карелии сейчас пора белых ночей, в лесу было довольно темно. В операции участвовали представители разных служб.

Сначала спасатели были на связи с женщиной, которой включали мигалки, чтобы она сама заметила их. Затем связь прервалась. Личный состав вышел в лес — люди кричали, свистели, чтобы потерявшаяся услышала их.

Наконец, женщина была найдена, но встала другая проблема — петрозаводчанка очень сильно завязла в болоте.

«Вот, смотри, — слышен на видео голос одного из членов поисковой операции. — Как ее вытаскивать? Вот голова».

Совместными усилиями, с помощью смекалки и ветки, женщину смогли вытащить из трясины.

«Давай-давай, вылезай! Ногами толкайся», — подбадривали спасатели несчастную.

Как позднее объяснила сама петрозаводчанка, она шла домой, но оступилась и завязла в болоте.

В дальнейшем полицейские передали потерпевшую медикам, оказавшим ей необходимую помощь.

Как стало известно ранее, во время всей операции по спасению женщина не выпускала из рук сумку — оказалось, в ней лежала книга Жюль Верна «Таинственный остров».